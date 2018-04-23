В футбольной лиге защитник ударил судью кулаком в лицо

В эстонской футбольной лиге пыхья-идаского региона Pakri SK Alexela — Tallinna FC Soccernet в воскресенье главного судью ударили кудаком в лицо.



”Инцидент произошел в конце игры, когда игрок противника ударил судью кулаком в лицо. Палдиская публика, видавшая многое, а также игроки, наблюдали такое поведение впервые. Клуб и игроки желают судье скорейшего выздоровления”, значится в страничке в Facebook SK Alexela.

По данным Soccernet.ee, защитник Soccernet Альвин Куускмяэ заработал первую желтую карточку за препирательсва, а десять минут спустя — за остановку быстрой атаки. По окончании игры судья вызвал полицию. Pakri выйграла со счетом 2:1.

По данныи Футбольного союза, главным судьей был Кристьян-Эрик Ляэне.