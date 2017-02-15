В фойе отеля в Тарту пьяный мужчина сломал палец полицейскому

Во вторник вечером в Тарту в фойе отеля трое мужчин донимали работников отеля. Один из компании, 37-летний пьяный мужчина, хорохорился и с полицейскими и в ходе ссоры сломал блюстителю порядка палец.

14 февраля в 20:40 в полицию сообщили, что в Тарту в фойе отеля на улице Соола компания из трех мужчин донимала и оскорбляла работников отеля.

По прибытии блюстителей порядка находившийся в компании 37-летний пьяный мужчина стал агрессивным по отношению к служащим и в ходе задержания сломал полицейскому палец.

В качестве подозреваемого Kзадержали и доставили в арестантский дом оказавшего сопротивление блюстителям порядка пьяного мужчину. Поместили вытрезвляться и находившегося в той же компании 34-летнего мужчину.

Полицейскому оказали первую помощь в Клинике Тартуского университета.