В Финском заливе терпит бедствие направлявшееся в Петербург торговое судно. На борту 22 человека

Сегодня во второй половине дня в Финском заливе произошло ЧП с грузовым судном, в связи с чем Финляндия попросила помощи у Эстонии.

Эстонский пограничный корабль Kindral Kurvits по просьбе финской береговой службы отправился к острову Гогланд на помощь терпящему бедствие торговому судну, вертолет пограничников также готов отправиться на помощь, передает rus.err.ee.

По сообщениям финской береговой охраны, в Финском заливе недалеко от острова Гогланд терпит бедствие судно Glory Hongkong, ходящее под панамским флагом и направлявшееся в Санкт-Петербург, передает ERR Uudised.

В машинное отделение судна попала вод. На помощь судну отправился финский ледокол Nordica.

Финская береговая охрана готова эвакуировать людей с судна.

По данным Yle, прямой опасности экипажу нет. Финская береговая охрана сообщает, что опасности затопления судна нет даже, если все машинное отделение будет заполнено водой.

По данным ведомства, сигнал поступил в центр морского спасения в Хельсинки в 12:41 (13:41 мск). Экипаж судна сообщил, что машинное отделение заливает водой. По последним данным, вода поднялась на 6 метров, передает fontanka.ru.

Пограничная охрана готова при необходимости эвакуировать экипаж в составе 22 человек, однако сейчас непосредственной опасности для людей на борту нет — машинное отделение задраили, и вода не проникает в другие части судна, поэтому затопление ему не грозит.

Судя по информации портала marinetraffic.com, речь идёт о судне Glory Hongkong, которое вышло в Петербург из испанского порта Авилес. Дедвейт сухогруза длиной 180 метров составляет 40 тыс. тонн.