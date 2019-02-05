В финском лесу обнаружено тело эстонца, пропавшего перед Рождеством

Друзья и родня начали искать Света после 23 декабря. Последний раз его видели в хельсингском районе Якомяки, в баре Hideaway. В феврале в соцмедиа начали писать, мол, Свен скончался и просили помощи в доставке его тела на родину и захоронении.

Позже в соцмедиа начали шерить новость финских СМИ, в которой сообщалось, что полиция арестовала двух братьев. Мужчин 25 и 26 лет задержали по подозрению в убийстве мужчины, который бесследно пропал перед Рождеством.