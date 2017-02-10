В Финляндии задержан гражданин Таджикистана, который попал в Шенген через Эстонию

Финская погранохрана на прошлой неделе задержала гражданина Таджикистана, который 184 дня находился в Шенгенской зоне с поддельной визой и прибыл туда через Эстонию.

Финская погранохрана на прошлой неделе в среду задержала на пограничном пункте Вайниккала мужчину из Таджикистана, который пытался пройти из Финляндии в Россию. Но на границе выяснилось, что польская Шенгенская виза мужчины поддельная. В ходе следствия выяснилось, что он незаконно находился в зоне Шенгенской визы 184 дня и из них один в Финляндии.

Одновременно в ходе предварительного расследования погранохраны Юго-Восточной Финляндии оказалось, что мужчина прибыл в Шенгенскую зону через Эстонию. Оттуда он двинулся в Норвегию и дальше в Финляндию, пока наконец не был задержан на пограничном пункте Вайниккала.

Мужчина согласился, что виновен в подделке, поскольку представил в качестве визы поддельный проездной документ, также он признал, что находился в стране незаконно, поскольку у него на самом деле не было необходимой визы или разрешения.