01.03.2017, 11:45

В Финляндии задержан алководитель из Эстонии, в машине были дети

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Auto ja alkohol
Auto ja alkoholFoto: Ilmar Saabas

В понедельник во второй половине дня финская полиция задержала недалеко от города Куопио употребившего алкоголь водителя из Эстонии, который перевозил троих детей.

Помогли задержать алководителя сознательные граждане, которые сообщили в центр тревоги о придерживающемся странного стиля езды автомобиле.

Полиция установила у управлявшего транспортным средством эстонца алкогольное опьянение в 2,6 промилле. Кроме водителя, в автомобиле находилось трое детей, один из которых не был пристегнут ремнем безопасности.

Мужчине было назначено наказание в виде лишения права на вождение моторно-транспортным средством.

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