В Финляндии задержан алководитель из Эстонии, в машине были дети

В понедельник во второй половине дня финская полиция задержала недалеко от города Куопио употребившего алкоголь водителя из Эстонии, который перевозил троих детей.

Помогли задержать алководителя сознательные граждане, которые сообщили в центр тревоги о придерживающемся странного стиля езды автомобиле.

Полиция установила у управлявшего транспортным средством эстонца алкогольное опьянение в 2,6 промилле. Кроме водителя, в автомобиле находилось трое детей, один из которых не был пристегнут ремнем безопасности.

Мужчине было назначено наказание в виде лишения права на вождение моторно-транспортным средством.