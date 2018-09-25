25.09.2018, 10:25

В Финляндии за отмывание денег задержан гражданин Эстонии, занимающийся на родине ”защитой украинской культуры”

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В Финляндии за отмывание денег задержан гражданин Эстонии, занимающийся на родине ”защитой украинской культуры”
Foto: Anatoli Strunin, ITAR-TASS

Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает, что ставшее объектом масштабной полицейской операции предприятие Airiston Helmi Oy было основано с целью отмывания полученных за границей преступным путем денег. Среди задержанных — 51-лений гражданин Эстонии.

Один из подозреваемых — 36-летний гражданин России, который являлся членом правления фирмы с марта по сентябрь 2016 года.

Второй — 51-летний эстонец, на чье имя записаны некоторые телекоммуникационные услуги фирмы. Также его автомобиль был замечен на территории, принадлежащей фирме, во время обыска, пишет Ilta-Sanomat.

В Финляндии у эстонца фирм нет. В Эстонии же мужчина является членом правления небольшого объединении, которое в качестве рода своей деятельности указывает защиту национальной культуры Украины и обмен культурным опытом.

Airiston Helmi была зарегистрирована в 2007 году и, по подозрению органов, занималась отмыванием денег с первых дней своего существования, когда на баланс фирмы в качестве ”кредита” поступило более 10 млн евро. На эти деньги были приобретены недвижимые вещи и земли. Позже они были застроены. По подозрению полиции, строительство велось с помощью черной рабочей силы без уплаты налогов.

Имущество Airiston Helmi оценивалось в 9,6 млн евро, но в 2014 году в результате продажи недвижимости на сумму 4,5 млн евро активы снизились.

Действительная коммерческая деятельность фирмы при этом терпит убытки с момента своего основания ежегодно на сотни тысяч евро, в связи с чем дыры ”латаются” т. н. капитальными и краткосрочными кредитами.

Отмечается, что помимо прочего, в ходе обысков было обнаружено около 500 000 евро наличными и несколько видов оружия, похожего на коллекционное.

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