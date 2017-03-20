20.03.2017, 20:55

В Финляндии в ходе драки был зарезан 19-летний эстонец


rus.delfi.ee
EST
Seigad Soomest
Foto: Eero Vabamägi

Полиция Финляндии расследует групповую драку, произошедшую в Котка. В ходе нее был зарезан 19-летний эстонец.

Подозреваемого в совершении преступления еще не задержали.

Также полиция не комментирует, было ли прошлое подозреваемого криминальным.

Убитый был гражданином Эстонии, проживал долгое время в Финляндии. Подозреваемый в убийстве — финн.

Ilta-Sanomat пишет, что в городе Котка в районе Кархувуори в ночь на субботу случилась драка. В результате был убит 19-летний молодой человек, приехавший из Хельсинки.
Подозревают, что всего в драке участвовали 12 человек. Ссора началась в местном ресторане и продолжилась на улице.

Читайте также:
Оставить комментарий
Данную статью могут комментировать только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии