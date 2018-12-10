10.12.2018, 18:11

В Финляндии убит эстонец, в качестве подозреваемых задержаны двое его соотечественников

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rus.delfi.ee
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Politseireid Tallinna sadamas
Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

Мужчину 1986 года рождения и женщину 1981 года рождения подозревают в убийстве, совершенном в воскресенье утром на железнодорожном вокзале Керава.

Жертва, мужчина 1962 года рождения, скончалась в результате нападения. Жертва и подозреваемые являются гражданами Эстонии. Все трое были знакомы друг с другом, передают финские СМИ.

Жертва и один из подозреваемых жили в Финляндии, второй подозреваемый приезжал в Финляндию.

Нападение попало на запись камеры наблюдения. Точную причину смерти выяснит следствие.

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