10.12.2018, 18:11
В Финляндии убит эстонец, в качестве подозреваемых задержаны двое его соотечественников
Мужчину 1986 года рождения и женщину 1981 года рождения подозревают в убийстве, совершенном в воскресенье утром на железнодорожном вокзале Керава.
Жертва, мужчина 1962 года рождения, скончалась в результате нападения. Жертва и подозреваемые являются гражданами Эстонии. Все трое были знакомы друг с другом, передают финские СМИ.
Жертва и один из подозреваемых жили в Финляндии, второй подозреваемый приезжал в Финляндию.
Нападение попало на запись камеры наблюдения. Точную причину смерти выяснит следствие.