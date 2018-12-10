В Финляндии убит эстонец, в качестве подозреваемых задержаны двое его соотечественников

Жертва, мужчина 1962 года рождения, скончалась в результате нападения. Жертва и подозреваемые являются гражданами Эстонии. Все трое были знакомы друг с другом, передают финские СМИ.

Жертва и один из подозреваемых жили в Финляндии, второй подозреваемый приезжал в Финляндию.

Нападение попало на запись камеры наблюдения. Точную причину смерти выяснит следствие.