В Финляндии приговорили к условному сроку эстонку, чей ребенок чуть не утонул в бассейне

Суд первой инстанции Хельсинки приговорил 44-летнюю гражданку Эстонии, оставившую своего пятилетнего сына в бассейне без присмотра, к четырем месяцам условного срока. Из-за неосторожности матери жизнь мальчика была в опасности.

В январе прошлого года женщина взяла пятилетнего сына с собой в бассейн, где она оставила не умеющего плавать ребенка в детском бассейне без присмотра, а сама пошла с подругой в сауну. Своего ребенка в бассейне оставила и подруга, передает Iltalehti.

Когда женщина была в сауне около десяти минут, ее сын перешел из неглубокого детского бассейна в гидромассажный бассейн, где его ноги уже не доставали до дна. В итоге ребенок на 4 минуты и 36 секунд погрузился под воду, что доказывает запись с камеры видео-наблюдения.

Неподвижное тело мальчика под водой обнаружил другой посетитель бассейна, который достал его из воды и начал процесс оживления. Мальчика удалось спасти, его отвезли в детскую клинику.

Согласно оценке суда, была реальная опасность того, что мальчик мог получить серьезные травмы или вообще утонуть. Суд постановил, что мать вела себя неразумно и небрежно отнеслась к здоровью ребенка. В итоге ее приговорили к четырем месяцам условного срока, и 1500 евро компенсации в пользу сына за его боль и страдания.