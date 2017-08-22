22.08.2017, 19:35

В Финляндии по подозрению в организации поставок метамфетамина задержан эстонец

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rus.delfi.ee
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В Финляндии по подозрению в организации поставок метамфетамина задержан эстонец
Foto on illustreerivFoto: AUSTRALIAN FEDERAL POLICE, AFP

Финская полиция завершила предварительное расследование масштабного ”бизнеса” по незаконному обороту метамфетамина в Вантаа и Хельсинки. Главным фигурантом дела является гражданин Эстонии.

Всего по делу 30 подозреваемых, из которых семеро, в том числе эстонец, заключены под стражу. Мужчину подозревают в организации поставок вещества в Финляндию. Речь идет о временном промежутке с ноября 2016 по май 2017 года.

В ходе следствия было конфисковано в общей сложности 2,8 кг метамфетамина, но у полиции есть основания полагать, что эти объемы могут быть больше. По оценке полиции, полученная преступным путем прибыть могла составить до 120 000 евро.

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