В Финляндии отправили за решетку эстонца, который воровал лодочные моторы для литовской банды

В суде первой инстанции финского Пыхья-Саво приговорили к реальному тюремному заключению сроком около двух лет занимавшегося в основном кражами кормовых моторов эстонца, которого признали виновным в четырех тяжких кражах, 21 краже и нарушении Закона об иностранцах.

Из всех краж 23 мужчина совершил за шесть дней — или ночей — в середине марта. Передвигавшийся на фургоне эстонец действовал в марте в Куопио, Нокиа, Лайтила и Ловийса, сообщает Ilta-Sanomat.

В промежутке мужчину из-за кражи уже успели выслать в Эстонию, но он, несмотря на запрет на въезд в страну, вернулся в Финляндию и в мае совершил в Маалахти еще две кражи.

По словам прокурора и потерпевших, стоимость добычи действовавшего на лодочных пристанях мужчины составляла примерно 90 000 евро.

Вдобавок к кормовым моторам мужчина забирал и другие устройства и вещи. Самый дорогой украденный кормовой мотор был стоимостью 11 200 евро.

Мужчина сказал в суде, что действовал по распоряжению банды из Литвы. Большая часть украденных вещей пропала.

Финская центральная криминальная полиция получила доказательство вины мужчины, когда в лесу нашли тайник с украденными вещами. Взятая с лежавшего в рюкзаке гаечного ключа проба соответствовала ДНК мужчины.

Суд приговорил мужчину к реальному тюремному заключению сроком один год и 11 месяцев. Вдобавок к этому он должен возместить страховым фирмам и потерпевшим в общей сложности 56 000 евро.

В 2010 году этот же мужчина за кражи был приговорен к тюремному заключению сроком более пяти лет.