В Финляндии мужчина с якобы эстонским акцентом пытался зарезать эмигранта

В финскую полицию поступило заявление о совершенном преступлении: в воскресенье вечером в районе Вапаала в городе Вантаа молодому эмигранту нанесли ножевые ранения.

Согласно заявлению, потерпевшим оказался молодой человек 1997 года рождения. По его словам, один из преступников был похож на финна, а второй, возможно, был эстонцем, если судить по речи. Мужчины спросили у жертвы, мусульманин ли он, и затем один из них напал на молодого человека с ножом, передает Helsingin Sanomat.

По словам пострадавшего, ему удалось спастись бегством. Прибывшие на место врачи скорой помощи обнаружили у мужчины неглубокие царапины. Молодой человек не нуждался в госпитализации.

Полицейские не смогли поймать подозреваемых. В воскресенье вечером преступников искали четыре полицейских патруля.

По словам криминального комиссара Маркку Хелениуса, дело о нападении расследуется по статье о покушении на убийство. Также в деле присутствуют признаки преступления на почве расизма.