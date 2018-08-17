17.08.2018, 09:50

В Финляндии четверо строителей из Эстонии избили соотечественника, ограбили его и вывезли в лес

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дополнено в 10:38
rus.delfi.ee
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В Финляндии четверо строителей из Эстонии избили соотечественника, ограбили его и вывезли в лес
Foto: Eero Vabamägi

По данным финских СМИ, четверо эстоноземельцев в конце прошлого года в Хельсинки избили своего соотечественника, издеваясь над ним около двух часов. Потом ограбили и отвезли в лес.

По данным Iltalehti, 30 ноября прошлого года в 20 часов в Хельсинки в районе Маннерхейминтие четверо эстоноземельцев заставили свою жертву сесть в автомобиль. Подозреваемым — около 30 лет. Мужчины сделали круг по Хельсинки, и далее направились в Эспоо. Через два с половиной часа автомобиль остановился в Кальмаринранта в Ойттаа. Мужчины приказали жертве выйти из машины и начали его жестоко избивать руками и ногами.

”Били кулаками, ногами и какими-то предметами”, — поведал комиссар Юкка Ларкио.

После избиения мужчины разрезали на жертве одежду и оставили лежать у дороги. Также забрали мобильный.

Избитому удалось добраться до ближайшего дома. Оттуда позвонили в скорую, и мужчина был доставлен в больницу.

Разбирательство продолжалось долго — жертва была немногословна. По мнению полиции, мужчина был напуган. По данным финского издания, он тоже из Эстонии.

”Подозреваемые — строители. По нашим данным, они знали жертву”, — добавил Ларкио.

Мужчин задержали в начале июля. Они также были не особо разговорчивы. О мотивах преступления также пока что особо ничего не известно. Полиция же полагает, что, возможно, это могло быть выбивание долга.

Предварительное следствие окончено, далее дело передадут в прокуратуру.

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