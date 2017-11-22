В Финляндии 31-летний эстонец купил 15-летней девочке спиртное и попытался ее изнасиловать

В Финляндии эстонец Аксель Кюнгас признан выновным в попытке изнасилования и сексуальном злоупотреблении в отношении ребенка при отягчающих обстоятельствах. В качестве наказания ему было назначено тюремное заключение сроком в два года и четыре месяца.

Все началось с того, что 15-летняя была с двумя своими несовершеннолетними друзьями в торговом центре Матинкюля в Эспоо. Они позвонили 31-летнему Кюнгасу, чтобы заполучить водку, передает Helsingin Sanomat.

Кюнгас сразу же прибыл на автобусе, принеся с собой три бутылки.

Девочка ранее никогда не принимала алкоголь и быстро опьянела. Оттого почти не помнит событий того вечера.

Во время предварительного следствия Кюнгас заявил, что и сам достаточно быстро опьянел. Когда друзья девочки ушли, мужчина, по его же словам, пошел с девочкой прилечь за остановкой, где, возможно, состоялся половой акт.

Мужчина, заметивший происходящее с балкона, вызвал полицию, наряд прибыл незамедлительно. По оценке суда первой инстанции, Кюнгас, по меньшей мере, пытался вступить с девочкой в контакт.