В феврале Харьюский уездный суд приступит к рассмотрению дела о жестком убийстве мужчины, которое произошло летом прошлого года в столичном районе Мустамяэ.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в пресс-службе суда, в роли обвиняемых по делу проходят трое мужчин, первое заседание пройдет 1 февраля.

Пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарел Каллас сказал, что 48-летнего Владимира и 46-летнего Леонида обвиняют в убийстве, а 39-летнего Вики (мужское имя — прим. rus.err.ee) в сокрытии преступления.

Согласно обвинению, в ночь на 6 июля 2016 года в квартире дома на улице Вильде Владимир и Леонид до смерти избили своего знакомого, который проживал вместе с ними по этому же адресу.

Днем 6 июля Леонид пригласил в гости Вики с целью совместного распития алкогольных напитков — Владимир предложил мужчинам вынести из квартиры труп, и Леонид и Вики спрятали его неподалеку от места преступления.