01.11.2018, 21:10

В этом году в Эстонии было обнаружено более 3000 снарядов времен Второй мировой

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Lõhkekehad Sõrve poolsaarel
Lõhkekehad Sõrve poolsaarelFoto: kaitsevägi

За десять месяцев 2018 года в Эстонии было обнаружено 3133 снаряда времен Второй мировой войны, из которых были обезврежены 2639.

Самые масштабные находки были сделаны 3 сентября, 27 июля и 21 января, сообщил Спасательный департамент Delfi.

3 сентября в волости Вяйке-Маарья в Ляэне-Вирумаа. было обнаружено 260 разнокалиберных снарядов, 29 промежуточных детонаторов, 10 запалов и 6 противопехотных мин.

27 июля в волости Ляэне-Харью Харьюского уезда из земли были извлечены 163 разнокалиберных снаряда. 21 января в волости Саку было найдено 159 снаряда.

Последний раз снаряды находили 31 октября в Таллинне, где в трех различных местах нашли всего 23 снаряда.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Зловоние в Ласнамяэ, начало учений резервистов и санкции РФ против Украины

01.11.2018
Сегодня, 1 ноября, мы писали о том, что жители крупнейшего столичного района Ласнамяэ вот уже более полутора месяцев ведут безуспешную борьбу с источником невыносимого химического запаха. Также в этот день начались учения Okas, на которые призвали 1248 резервистов. А еще сегодня Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Эти и другие новости четверга — в нашей ежедневной подборке.
Подробнее

Новые методы давления на уклоняющихся от выплаты алиментов: признать паспорт недействительным и конфисковать машину

01.11.2018
Правительство одобрило предложение Министерства юстиции об увеличении давления на уклоняющихся от выплаты алиментов лиц, так как в Эстонии до сих пор не платят алименты 9200 родителей. Изменения закона вступят в силу с 1 января 2021.
Подробнее





-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Gold
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
132,30 €
-30% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
146,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
90,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
132,30 €
-30% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
139,30 €

КАЗУС КЫЛВАРТА-МИХАЛА | Ответ Андрея Бабина Николаю Корбу и всем комментаторам

01.11.2018
Поскольку та моя злополучная заметка вновь стала предметом обсуждения, но теперь уже не анонимными комментаторами, а уважаемым депутатом Таллиннского горсобрания, придется повторить главное из того, что уже написал в комментарии под той публикацией.
Подробнее


В МИД Украины назвали контрсанкции РФ "очередным фактом агрессии"

01.11.2018
Министерство иностранных дел Украины заявило, что введенные Россией контрсанкции являются "очередным фактом агрессии". Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении внешнеполитического ведомства страны.
Подробнее

В Клинике ТУ заразились чесоткой 44 работника

01.11.2018
В среду появилось сообщение о вспышке чесотки в здании Клиники Тартуского университета, в четверг состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие член правления клиники Андрес Котсар, директор службы инфекционного контроля Матти Майметс, врач Вивика Адамсон и медсестра Тийна Тедер, передает rus.err.ee.
Подробнее



НЕОЖИДАННО: Борис Горский покинул SKY Радио и перешел на “Народное”!

01.11.2018
Известный шоумен и радиоведущий с более чем 25-летним стажем Борис Горский неожиданно для многих поклонников сообщил на своей странице в Фейсбуке, что прекратил сотрудничество со SKY Радио.
Подробнее