В этом году в Эстонии было обнаружено более 3000 снарядов времен Второй мировой

Самые масштабные находки были сделаны 3 сентября, 27 июля и 21 января, сообщил Спасательный департамент Delfi.

3 сентября в волости Вяйке-Маарья в Ляэне-Вирумаа. было обнаружено 260 разнокалиберных снарядов, 29 промежуточных детонаторов, 10 запалов и 6 противопехотных мин.

27 июля в волости Ляэне-Харью Харьюского уезда из земли были извлечены 163 разнокалиберных снаряда. 21 января в волости Саку было найдено 159 снаряда.

Последний раз снаряды находили 31 октября в Таллинне, где в трех различных местах нашли всего 23 снаряда.