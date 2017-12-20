В этом году на дорогах Эстонии произошло 1345 ДТП и погибло 46 человек

В этом году на дорогах Эстонии погибло 46 человек, из них девять были пешеходами, пятеро из них в Харьюмаа. В 2016 году за тот же период различные ДТП унесли жизни 70 человек, в том числе 22 пешеходов, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

По состоянию на 18 декабря произошло 1345 ДТП, в которых были пострадавшие. Травмы различной степени тяжести получили почти 1700 человек. Вызывает беспокойство то, что значительного улучшения по этой части статистики нет, число пострадавших лишь чуть меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Так же много, как и в прошлом году, было пострадавших пешеходов — если на данный момент в ДТП пострадало 312 пешеходов, то в прошлом году за тот же период в ДТП травмы получили 336 пешеходов. В Пыхьяской префектуре, то есть в Таллинне и Харьюмаа с участием пешеходов произошло на данный момент почти 200 ДТП, в Лыунаской префектуре таких ДТП было 49, в Идаской 37 случаев и в Ляэнеской префектуре 32 ДТП, в которых пострадали пешеходы.

Комментарий старшего комиссара Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марины Алексеевой:

Сейчас самое темное время в году, что, к сожалению, означает для пешехода более высокий риск попадания в ДТП. Например, за ноябрь в Харьюмаа произошло 70 ДТП, в которых были пострадавшие, различные травмы получило 82 человека, из них 30 случаев было столкновения с пешеходами. В 20 случаях наезд на пешеходов происходил на пешеходном переходе. 7 таких случаев произошло в центре Таллинна, 6 в столичном районе Ласнамяэ, 3 в Мустамяэ и по два случая в Хааберсти и Пыхья-Таллинне. С одной стороны, больший риск попадания в ДТП там, где более оживленное движение, с другой стороны есть большое количество очень прискорбных примеров, когда ДТП с самым трагическим исходом случались на тихих и спокойных участках дороги, и это происходило как по вине водителей, так и по вине пешеходов. Поэтому внимательность, бдительность и ответственное отношение к своему поведению на дороге всегда должны сохранять все участники дорожного движения.

Не смотря на большое количество ДТП, все же можно сказать, что как культура вождения автомобиля, так и поведение пешеходов на дороге хотя и не быстро, но все же улучшается. Многие водители ведут себя на дорогах крайне вежливо и корректно, заранее притормаживают перед нерегулируемым пешеходным переходом, особенно если участок дороги не освещен. Пешеходы, ответственно относящиеся к своей жизни, носят светоотражатели и пересекают дорогу, убедившись в том, что маневр безопасен. Но статистика ДТП за этот декабрь показывает, что пешеходный переход, особенно, если это нерегулируемый пешеходный переход, является для пешеходом местом повышенного риска.

С детства пешеход знает, что "зебра" — это место пересечения дороги, но при пересечении проезжей части даже по "зебре” пешеход обязан убедиться, что делать это безопасно. К сожалению, водитель, не уступивший дорогу пешеходу, может находиться в состоянии опьянения, может говорить по телефону, смотреть социальные сети, посылать сообщения, не иметь достаточно навыков вождения, не иметь права на вождение — то есть факторов, которые ставят в опасность пешехода, может быть даже несколько. Предположение, что водитель наверняка успеет затормозить, может обернуться для пешехода получением травмы, если, например, на автомобиле не установлена надежная резина, а на пешеходе нет светоотражателя, делающим его заметным. Поэтому не стоит ступать на дорогу, если вы полностью не убедились в том, что вас заметили, транспортное средство тормозит и уступает вам дорогу.

Поэтому еще раз призываем всех участников дорожного движения проложить усилия для того, чтобы сделать движениее безопасным, быть предупредительными и внимательными. О водителях, чье поведение на дороге ставит в опасность других участников движения, просим оперативно сообщать на короткий номер 112, описав марку, номер и направление движения автомобиля.