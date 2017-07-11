В этом году автомобили клиентов If загорались 17 раз

В этом году в If зарегистрировали 17 ущербов автомобиля на сумму в 157 000 евро, полученных в результате пожара. Самый большой ущерб обошелся в 22 000 евро — в западной Эстонии пострадала машина, припаркованная у жилого дома, в котором произошел пожар, значится в пресс-релизе.

Менеджер по продукции страхования транспорта в If, Яак Пыдер, объясняет, что при страховом риске пожара возмещается ущерб от поджога автомобиля, пожара, выхода из строя электрооборудования, а также ущерб полученный вследствии огнетушения.

"Причины возгорания автомобилей могут быть разными. К примеру, десять машин пострадали из-за сбоя электрооборудования. Даже для старой машины стоит заключать страховку каско, так как мы никогда не знаем, где может произойти несчастный случай и в каких размерах ущерб он повлечет за собой. Страховка и есть для того, чтобы если даже автомобиль загорелся среди ночи, то для восстановления или приобретения нового автомобиля владельцу нужно будет оплатить только сумму собственной ответственности, об остальном позаботится страховка”, — добавил Яак Пыдер.

В 2016 году страховка каско If возместила ущерб 44 владельцам машин, из-за повреждений полученных в результате пожара. В 2015 году было возмещено 39 подобных случаев.