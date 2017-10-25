В Эстонской морской школе практикант напал на руководителя

В прошлую среду учащийся первого курса Эстоснкой морской школы на ознакомительной практике напал на своего руководителя, пишет Õhtuleht.
Директор школы Тармо Сёэт признал, что в разборку пришлось вмешаться полиции, было заведено уголовное дело.
Школа применила меры; вопрос о том, останется ли ученик в школе или нет, будет принят после вынесения приговора.
Насколько известно Õhtuleht, в своем поведении молодой человек проблемы не видел и на следующий день пошел на учебу. Имеется информация, что он угрожал убийством одной учительнице.
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