В Эстонской морской школе практикант напал на руководителя

В прошлую среду учащийся первого курса Эстоснкой морской школы на ознакомительной практике напал на своего руководителя, пишет Õhtuleht.

Директор школы Тармо Сёэт признал, что в разборку пришлось вмешаться полиции, было заведено уголовное дело.

Школа применила меры; вопрос о том, останется ли ученик в школе или нет, будет принят после вынесения приговора.

Насколько известно Õhtuleht, в своем поведении молодой человек проблемы не видел и на следующий день пошел на учебу. Имеется информация, что он угрожал убийством одной учительнице.