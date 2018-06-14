14.06.2018, 11:00

В эстонский Центр тревоги поступил звонк о заминированной в Санкт-Петербурге церкви

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полиция СПб проверила храмы
rus.delfi.ee
EST
Häirekeskus
HäirekeskusFoto: Tiit Blaat

Телефонный террорист заставил эстонские и российские спецслужбы искать бомбу в протестантской церкви. Правда, в какой конкретно, он не сказал, поэтому на всякий случай осмотрели все.

Как стало известно "Фонтанке", неизвестный со скрытого номера позвонил на телефон экстренной службы Эстонии и сообщил, что в Санкт-Петербурге 13 июня была заминирована лютеранская церковь. Эстонские правоохранительные органы передали эту информацию российским коллегам.

Полиция Петербурга провела проверку во всех кирхах, которые могли попасть под описание телефонного хулигана, однако никаких взрывчатых устройств на их территории не обнаружили. Эвакуация из лютеранских храмов (а их в Северной столице около десятка) не проводилась.

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