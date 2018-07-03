В Эстонии задерживают все больше водителей, занимающихся за рулем сторонними делами

За последние полгода почти 2000 водителей были наказаны за то, что занимались за рулем сторонними делами. В последнее время по этой причине в Эстонии произошло несколько тяжелых аварий.

”В этом году за сторонние действия за рулем было наказано 1869 водителей, из них 301 — в июне. В прошлом году было наказано 2556 участников дорожного движения, занимавшихся за рулем сторонними делами”, — сказал Delfi представитель Департамента полиции и погранохраны Кальмер Тикерпе. Большая часть этих случаев связана с использованием телефонов.

Рост количества подобных инцидентов наблюдается с прошлого года.

Докторант Боннского университета, психолог в области дорожного движения Гуннар Мейнхард сказал Delfi, что в среднем 13% водителей заняты во время езды другими делами. ”Влияние сторонних действий на дорожное движение в Европе досконально изучено на основании данных о тысячах аварий. 13% водителей заняты сторонними делами. Наиболее распространенные действия: прием пищи, питье, курение, использование навигатора и телефона”, — сказал эксперт.