03.07.2018, 07:25

В Эстонии задерживают все больше водителей, занимающихся за рулем сторонними делами

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rus.delfi.ee
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mobiiliga roolis rääkijad
mobiiliga roolis rääkijadFoto: Taavi Sepp

За последние полгода почти 2000 водителей были наказаны за то, что занимались за рулем сторонними делами. В последнее время по этой причине в Эстонии произошло несколько тяжелых аварий.

”В этом году за сторонние действия за рулем было наказано 1869 водителей, из них 301 — в июне. В прошлом году было наказано 2556 участников дорожного движения, занимавшихся за рулем сторонними делами”, — сказал Delfi представитель Департамента полиции и погранохраны Кальмер Тикерпе. Большая часть этих случаев связана с использованием телефонов.

Рост количества подобных инцидентов наблюдается с прошлого года.

Докторант Боннского университета, психолог в области дорожного движения Гуннар Мейнхард сказал Delfi, что в среднем 13% водителей заняты во время езды другими делами. ”Влияние сторонних действий на дорожное движение в Европе досконально изучено на основании данных о тысячах аварий. 13% водителей заняты сторонними делами. Наиболее распространенные действия: прием пищи, питье, курение, использование навигатора и телефона”, — сказал эксперт.

По его словам, водители ведут себя так, потому что осознают опасность. ”Например, если спросить у водителя, сколько метров проезжает автомобиль на скорости 90 км/ч, то большинство из них ответить не смогут. Если водитель на такой скорости будет смотреть в навигатор или телефон, то на это уйдет 3,5-4 секунды. За это время машина ”вслепую” пройдет путь, равный длине футбольного поля. Критические ситуации замечаются слишком поздно, если вообще замечаются. О последствиях мы читаем в прессе или статистических отчетах”, — сокрушается Мейнхард.

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