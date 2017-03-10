В Эстонии все чаще заказывают наркотики по почте

По данным Департамента полиции и погранохраны и Налогово-таможенного департамента, в последнее время стало намного больше попыток заказать из-за границы по почте наркотические вещества и психотропные лекарственные средства. В этом году одним из приоритетов департаментов является пресечение попадания наркотиков в Эстонию почтой.

По словам руководителя службы по борьбе с наркопреступлениями и организованными преступлениями Пыхьяской префектуры Райта Пикаро, в этом году проводятся совместные операции по поимке лиц, заказывающих наркотические вещества по почте и перепродающих такие вещества.

"Как правило, наркотики по почте заказывают люди в возрасте от 18 до 35 лет, многие из которых не покупали до этого наркотики на улице. Но нет разницы, покупаются ли наркотики по почте или у уличного наркодилера. В обоих случаях человек принимает решение, которое может испортить его планы на будущее", — сказал Пикаро.

По словам Пикаро, в основном, по интернету заказывают ecstasy или марихуану, но полиция обнаруживала также и амфетамин, содержащие галлюциногенные вещества грибы, фентанил и кокаин.

Руководитель следственного отдела наркослужбы Налогово-таможенного департамента Рауль Коппельмаа сказал, что среди заказчиков наркотиков и психотропных лекарственных средств много молодежи, а также людей, пробующих наркотики впервые. "Из бесед с этими людьми видим, что к заказу наркотиков по интернету люди относятся очень легкомысленное, так как они ошибочно полагают, что риск быть обнаруженными очень невелик", — говорит Коппельмаа.

„Однако в этом году мы почти каждый день совместно с прокуратурой начинаем уголовные дела из-за содержимого посылок, заказанных по интернету. На заказчиков наркотиков посылкой мы выходим более чем в 95% случаев, это лишь вопрос времени", — добавил Коппельмаа.

В 2016 году Налогово-таможенный департамент обнаружил среди прибывших из-за границы почтовых и курьерских доставок более 600 случаев с подозрением на наркотические вещества, что в два раза больше, чем в 2014 и 2015 годах. За первые два месяца этого года уже обнаружено более 150 таких посылок.