В Эстонии появилось уникальное мобильное приложение для фиксации ДТП

Эстонская компания LEMONTIT OU совместно с латвийскими разработчиками создали бесплатное мобильное приложение E-ACCIDENT, значится в пресс-релизе.

Ознакомиться с приложением можно тут. www.e-accident.eu

E-ACCIDENT позвоняет быстро и просто заполнить бланк о ДТП для последующей передачи этой информации в страховую компанию.

Приложение локализовано в 46 странах на 33 языках.

В нем возможно синхронное использование двух языков, если водители транспортных средств из разных стран.

Приложение автоматически определяет и выставляет геопозицию, дату и время происшествия.

Оно собирает всю необходимую информацию об участниках ДТП и транспортных средствах, а также позволяет выбрать ТС, указать первоначальное место удара и отметить видимые повреждения.

В приложении сделан удобный функционал для точного отображения схемы ДТП. Оно автоматически генерирует полученную информацию в электронную форму PDF, адаптивно под все страны.

Скачав это приложение, вы сможете заполнить оригинальную форму извещения, находясь на территории любой из 46 стран, используя свой родной язык, и она полностью будет соответствовать стандарту этой страны. После заполнения вы получаете электронную форму PDF и все фотографии на указанный вами майл, а также вся эта информация сохраняется в вашем устройстве и на сайте приложения. Индвидуальные логин и пароль для доступа к сайту с вашим извещением и фотографиями присылаются по майлу, а также сохраняются в профиле приложения.

Используя данное приложение, люди будут способствовать сокращению заторов на дорогах, а также сохранению природных ресурсов.

Также фирма приглашает к бесплатному сотрудничеству страховые компании, которые смогут в режиме онлайн получать всю информацию о произошедших ДТП.

Подобного рода приложения уже несколько лет успешно используют в таких странах как Испания, Франция, Турция, Бельгия. Но они созданы исключительно только для одной страны, работают на одном языке и совершенно не модернизируются из-за отсутствия конкуренции.