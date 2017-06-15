В Эстонии под стражей находится рекордное число педофилов

За последние полтора месяца только в Таллинне и Харьюмаа были арестованы шесть человек, подозреваемых в педофилии. Всего под стражей находится 13 предполагаемых педофилов.

Об этом сообщает портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на "Актуальную камеру", отмечая, что жертвами педофилов обычно становятся дети в возрасте от 8 до 14 лет.

"Семеро из арестованных находятся под судом, в отношение остальных сейчас ведется досудебное производство", — отметила старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Андра Сильд.

Один из тринадцати арестованных педофилов рассказал следователям, что в его голове годами крутился основанный на фантазиях фильм, а в один момент он, проезжая на автомобиле мимо ученицы начальных классов, не выдержал. Остановил машину, напал на девочку, затащил ее в салон автомобиля и попытался изнасиловать.

Глава службы по защите детей Пыхьяской префектуры Реймо Райвет рассказал, что некоторые педофилы делятся своими фантазиями в социальных сетях. В одном случае педофил описывал в сексуальных фантазиях собственного ребенка, которого позднее он на самом деле использовал.