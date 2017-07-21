В Эстонии обнаружено 247 фальшивых банкнот евро: какие подделывают чаще всего?

В первую половину 2017 года в Эстонии обнаружено 247 поддельных банкнот евро, что почти на 10% меньше, чем в прошлом году, сообщает Центральный банк. Если же сравнить показатель со второй половиной прошлого года, то он остался на том же уровне.

Согласно данным Банка Эстонии, больше всего подделывали банкноты номиналом в 50 евро — целых 188 подделок, что составляет 76% от всех выявленных в Эстонии фальшивых единиц евро.

На всей еврозоне 85% подделок составляют банкноты номиналом в 20 и 50 евро, что почти не изменилось с прошлого года. Учитывая количество всех находящихся в обороте купюр, число подделок сравнительно низкое как в Эстонии, так и в Европе.

Банк Эстонии обращает внимание, что настоящие банкноты легко отличить от фальшивых, посмотрев на нанесенные на них защитные элементы, потрогав купюры и сравнив их с другими.

О защитных элементах банкнот евро и способах их распознать можно прочитать здесь.

Если у вас есть подозрения о подлинности банкнот или монет, то нужно обратиться в полицию, которая проведет экспертизу.