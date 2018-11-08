В Эстонии нашлась пропавшая без вести 16-летняя беременная девушка из Латвии

Было решено в интересах самой Руты и ее ребенка все-таки доставить молодых людей в Латвию, что и было сделано в тот же день. Об этом добровольцам Bezvests.lv сообщила социальный работник Смилтене и подтвердила мама Руты.

"Сейчас моя дочь находится в безопасности, в Латвии. Всем большое спасибо за оказанную помощь!" — указала она.

Непростую ситуацию удалось решить благодаря в том числе и читателям rus.delfi.lv, и добровольным помощникам, которые делились информацией в социальных сетях, переживали и держали руку на пульсе. При поддержке полиции, добровольцев Bezvests.lv, социального работника удалось решить многие вопросы, и 16-летняя Рута приняла решение вместе со своим другом вернуться в Латвию. Таким образом удалось устранить возможные проблемы, которые могли ожидать молодую семью и будущую мать вдали от дома.