В Эстонии чаще всего подделывают купюры в 50 евро

В прошлом году в Эстонии было выявлено 518 подделанных еврокупюр: 275 в первую половину года и 243 во вторую. Среди них больше всего было купюр номиналом 50 евро — 67% от всех поддельных купюр, то есть 348 подделки.

В 2016 году было выявлено 77 поддельных купюр в 500 евро, но 68 из них были имитирующими банкноты сувенирными купюрами, имевшие в подтверждение соответствующую надпись.

Во всей еврозоне 80% от подделанных денег составляют купюры номиналом 20 и 50 евро. Их количество почти не изменилось, если сравнивать с прошлогодними показателями.

Учитывая всю находящуюся в обороте сумму еврокупюр, число поддельных денежных единиц составлять лишь небольшую часть как в Эстонии, так и в других странах.

Банк Эстонии обращает внимание на то, что подлинность денежных купюр можно проверить самому, используя легкие приемы по выявлению защитных элементов. Для этого купюры нужно потрогать, посмотреть под наклоном и на свету, и в случае сомнений сравнить с подлинной купюрой.