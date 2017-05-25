В Элва проигнорировавший ПДД водитель сбил пожилую велосипедистку

За минувшие сутки задержали семь употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств и произошло три ДТП, в которых пострадали люди.

Вчера около 13:43 произошло ДТП в городе Элва на Тартуском шоссе, где совершавший на автомобиле Ford Mondeo поворот налево с боковой дороги 28-летний мужчина проигнорировал обязанность уступить дорогу и сбил двигавшегося по главной дороге слева направо велосипедиста, 79-летнюю женщину. Велосипедистка упала на асфальт и была доставлена в Клинику Тартуского университета.

В 16:07 произошло ДТП в Таллинне на троллейбусной остановке "Сийли", где 38-летняя женщина начала движение на троллейбусе Solaris Trollino 18 и в то же время упала находившаяся в троллейбусе в качестве пассажира 79-летняя женщина. Пассажирку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 20:35 в Тартумаа в волости Ныо на 3 километре шоссе Элва-Пангоди упал 28-летний мужчина, поворачивая на велосипеде на дорогу с гравийным покрытием. Скорая помощь доставила велосипедиста в Клинику Тартуского университета.