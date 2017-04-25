В двух ДТП в Тарту пострадали два человека: пассажирка автомобиля и пешеход

За минувшие сутки задержали 16 водителей моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и одного водителя с признаками употребления наркотиков. В Тарту произошло два ДТП, в которых пострадали два человека.

В понедельник в 7:53 произошло ДТП в Тарту у дома по адресу Рийа, 3, где 45-летний мужчина на автомобиле Renault Talisman врезался сзади в остановившийся впереди автомобиль Audi A4, которым управлял 27-летний мужчина. В результате столкновения Audi влетел а автомобиль Opel Astra, которым управлял 40 летний мужчина, и Opel в свою очередь — в автомобиль Nissan Narvara, которым управлял 37-летний мужчина. Находившуюся в Audi в качестве пассажира 27-летнюю женщину доставили в Клинику Тартуского университета.

В 13:30 произошло ДТП в Тарту у дома по адресу Куперьянови, 70, где на находившегося на тротуаре пешехода, 30-летнюю женщину, наехал задним ходом 65-летний мужчина на грузовом микроавтобусе Ford Transit Connect, который после этого скрылся с места происшествия. Направившемуся после ДТП домой пешеходу позднее вызвали скорую помощь, которая доставила женщину в Клинику Тартуского университета на осмотр. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.