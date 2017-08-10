В двух ДТП с велосипедистами в Таллинне пострадали дети

В Таллинне вечером 9 августа произошло два ДТП с участием велосипедистов, в обоих случаях пострадали дети, их доставили в больницу, сообщает rus.err.ee.

Как сообщила полиция, в 21:36 на улице Тондираба в столичном районе Ласнамяэ около заправочной станции 40-летний мужчина на велосипеде не справился с управлением и упал. Вместе с ним с велосипеда упала 9-летняя девочка, ее доставили в Таллиннскую детскую больницу.

На Пярнуском шоссе в 20:14 по соседству с Таллиннской высшей технической школой 44-летний велосипедист сбил 6-летнего мальчика. Пострадавшего ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.