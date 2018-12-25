В Дублине застрелен помощник планировавшего заказное убийство Имре Аракаса

По сообщению властей, 34-летнего Фаулера убили в субботу вечером около 19 часов перед его домом в районе Блейкстаун непосредственно после выхода оттуда. По одной версии, речь могла идти о мести за планирование заказного убийства лидера конкурирующей банды Хатча Джеймса Гейтли, но исключать нельзя и зачистку внутри банды, передает новостной канал Irish Independent.

Насколько известно, Фаулер оказывал Аракасу логистическую помощь и по прибытии в Дублин также предложил ему ночлег.

По первоначальным данным, на него напали два человека, несколько раз выстрелив в него, в результате чего мужчина скончался от полученных ранений на месте. По словам свидетелей, двое мужчин сбежали на автомобиле Volkswagen Jetta (с номером 06-MH-3192), который позже нашли подожженным поблизости от дома Фаулера.

Владелец автомобиля, по его собственным словам, продал машину несколькими днями ранее, сразу не оформив документы с покупателем, придя к соглашению, что это сделают вместе позже.

Имре Аракаса 12 декабря признали виновным в планировании заказного убийства и отправили за решетку на шесть лет. Его наказание посчитали действующим с 4 апреля прошлого года, когда ирландская полиция задержала Аракаса поблизости от Дублина вместе с двумя ирландцами из местной банды Кинахана, с помощью которых планировали убить Гейтли.

Аракас ранее признал себя виновным.