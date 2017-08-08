В ДТП возле Transservis-N в Нарве пострадали три ребенка

В воскресенье, 6 августа, в Нарве произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Их доставили в Нарвскую больницу.

Как сообщила полиция, ДТП произошло в 21:15 по соседству c транзитной площадкой Transservis-N. 33-летний мужчина на легковом автомобиле Ford Focus поворачивал на перекрестке задним ходом в направлении Таллиннского шоссе. Во время совершения этого маневра в левую сторону автомобиля Ford въехала машина Audi 80, которой управлял 36-летний мужчина.

В результате ДТП пострадало четыре человека: 36-летняя пассажирка Audi и трое находившихся в Ford детей: мальчики 2 и 9 лет и девочка 16 лет. Всех пострадавших доставили в Нарвскую больницу.