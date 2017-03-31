В ДТП в Ляэне-Вирумаа погиб 47-летний мужчина

Вчера в 22:00 произошло ДТП на 117 километре шоссе Таллинн-Нарва в Ляэне-Вирумаа, в котором погиб водитель автомобиля, выехавшего в кювет и перевернувшегося на крышу.

Согласно первоначальным данным, автомобиль Toyota ехал по направлению из Таллинна, когда водитель по до сих пор неизвестной причине потерял контроль над автомобилем. Автомобиль выехал на встречную полосу, съехал с дороги и перевернулся на крышу.

В итоге находившийся за рулем 47-летний мужчина скончался от полученных травм, медикам не удалось спасти его жизнь.

Мужчина находился в автомобиле один, и согласно первоначальным данным, его ремень безопасности не был пристегнут. Дорога в районе аварии была сухой.

Оперативный руководитель Идаской префектуры Агур Техвер добавил, что данный инцидент, скорее всего, не закончился бы так трагически, если бы мужчина пристегнул ремень безопасности. Точные детали ДТП, в том числе и возможный уровень опьянения водителя, выяснит следствие.