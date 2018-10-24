24.10.2018, 07:55

В ДТП в Ласнамяэ пострадал 8-летний мальчик

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rus.delfi.ee
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70 Tallinna silda
70 Tallinna silda Foto: Tarmo Lilles

Накануне вечером в результате ДТП с участием двух автомобилей в столичном районе Ласнамяэ пострадал 8-летний мальчик, сообщает rus.err.ee.

Как сообщает полиция, инцидент случился в 20:17 на перекрестке улиц Мустакиви и Лаагна, где автомобиль Volvo с 51-летней женщиной за рулем, совершая поворот налево, не уступил дорогу ехавшей в противоположном направлении автомашине Honda, которой управлял 57-летний мужчина.

С места происшествия в Таллиннскую детскую больницу был доставлен 8-летний пассажир, находившейся в салоне Honda.

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