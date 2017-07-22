В ДТП в Харьюмаа пострадали три пожилые женщины

В пятницу в 19:15 в Харьюмаа в деревне Котка 35-летний мужчина на автомобиле Toyota Land Cruiser врезался сзади в ехавший впереди и тормозивший автомобиль Peugeot 206.
В произошедшем на 11 километре шоссе Лийапекси-Локса ДТП управлявшая Peugeot 68-летняя женщина не пострадала, однако находившиеся в автомобиле в качестве пассажиров три женщины — в возрасте 62, 68 и 66 лет — были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Tallinn, Квартира, 125 000 EUR
Tallinn, Квартира, 91 900 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (1)