В ДТП в Германии пострадали трое молодых эстонцев

В произошедшем в Германии в выходные ДТП пострадали трое молодых эстонцев.

ДТП произошло в Германии, поблизости от находящегося у границы с Австрией Обераудорфа, где в двигавшийся в сторону Розенхайма и резко затормозивший автомобиль BMW Mini врезались сзади, передает OVB-online.

В BMW находились трое проживающих в Англии эстонцев в возрасте 23-29 лет, и, к счастью, травмы у всех были легкими. Находившиеся во врезавшейся в автомобиль эстонцев машине два человека не пострадали, но их автомобиль был настолько поврежден, что его пришлось увезти с места происшествия на буксире.

Из-за ДТП на шоссе было нарушено движение и образовались пробки.