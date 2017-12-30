В ДТП в Эстонии 29 декабря пострадало пять детей

В Эстонии 29 декабря произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 11 человек, из них пять детей, передает rus.err.ee.

По данным Департамента полиции и погранохраны, 10:19 на 80 километре шоссе Валга-Уулу в волости Абья Вильяндиского уезда нетрезвый 48-летний мужчина на тракторе New Holland, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем Ford Galaxy. В результате столкновения травмы получили три ребенка из легкового автомобиля Форда. Их доставили в Вильяндискую больницу.

В 14:00 в Таллинне на улице Таммсааре на пешеходном переходе автомобиль Audi A6 под управлением 28-летней женщины сбил 64-летнюю женщину. По первоначальным данным, в момент происшествия для пешеходов горел красный свет. Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.