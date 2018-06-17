17.06.2018, 12:59

В ДТП с мотоциклами за сутки пострадали пять человек

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rus.delfi.ee
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В ДТП с мотоциклами за сутки пострадали пять человек
Иллюстративное фотоFoto: PPA

16 июня в ДТП пострадали четверо мотоциклистов и один водитель мотороллера, сообщает rus.err.ee.

В деревне Туулна Харьюского уезда 31-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения в шесть утра в повороте вылетел на мотороллере Benelli с дороги и был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 9 утра на 4-м километре дороги Кийу-Кабернеэме 32-летний водитель мотоцикла Honda в правом повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda 6 под управлением 60-летнего мужчины — мотоциклист доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 11:39 45-летний мужчина в крутом левом повороте в волости Сауэ около автобусной остановки "Хару теэ" потерял управление над мотоциклом Suzuki и вылетел с проезжей части, результате чего пострадал и сам мотоциклист, и его пассажирка.

В 11:45 в Тамсалу в Ляэне-Вируском уезде 36-летняя женщина затормозила на мотоцикле Suzuki при выполнении правого поворота на перекрестке, и поскольку дорога была засыпана щебенкой, мотоцикл от торможения занесло и он завалился на бок, а водитеь пострадала.

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