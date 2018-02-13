13.02.2018, 12:10

В ДТП под Арукюла пострадали два человека


rus.delfi.ee
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Politseipildid
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Сегодня рано утром произошло тяжелое ДТП вблизи арукюла. Между собой столкнулись два автомобиля, в результате чего в больницу были доставлены два человека.

В 7:40 утра на 11 километре шоссе Лагеди-Арукюла-Пенинги столкнулись столкнулись Suzuki и Subaru Forester. Согласно первоначальным данным, передвигается в сторону Лагеди Suzuki отклонился на встречную полосу и столкнулся с Subaru.

В больницу был доставлен водитель Suzuki 1958 года рождения и сидевшая рядом с ним на пассажирском месте женщина 1971 года рождения.

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