В ДТП под Арукюла пострадали два человека

Сегодня рано утром произошло тяжелое ДТП вблизи арукюла. Между собой столкнулись два автомобиля, в результате чего в больницу были доставлены два человека.

В 7:40 утра на 11 километре шоссе Лагеди-Арукюла-Пенинги столкнулись столкнулись Suzuki и Subaru Forester. Согласно первоначальным данным, передвигается в сторону Лагеди Suzuki отклонился на встречную полосу и столкнулся с Subaru.

В больницу был доставлен водитель Suzuki 1958 года рождения и сидевшая рядом с ним на пассажирском месте женщина 1971 года рождения.