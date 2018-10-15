15.10.2018, 19:30

В ДТП на шоссе Таллинн-Нарва пострадал велосипедист

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rus.delfi.ee
EST
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

На шоссе Таллинн-Нарва сегодня вечером в столкновении с автомобилем пострадал велосипедист, движение было перенаправлено через Таллинна маантеэ, Вызу маантеэ и Шёнберги теэ в Хальяла.

Пресс-секретарь Идаской префектуры сказал Delfi, что ДТП произошло в 18:15 на 87 километре шоссе Таллинн-Нарва в волости Хальяла, где столкнулись велосипедист и автомобиль.

Велосипедист в результате столкновения пострадал, и на место происшествия вызвали скорую помощь. Насколько серьезны травмы велосипедиста, этого пресс-секретарь пока сказать не смог.

Tallinn Hockey weekend
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