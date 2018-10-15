В ДТП на шоссе Таллинн-Нарва пострадал велосипедист

На шоссе Таллинн-Нарва сегодня вечером в столкновении с автомобилем пострадал велосипедист, движение было перенаправлено через Таллинна маантеэ, Вызу маантеэ и Шёнберги теэ в Хальяла.
Пресс-секретарь Идаской префектуры сказал Delfi, что ДТП произошло в 18:15 на 87 километре шоссе Таллинн-Нарва в волости Хальяла, где столкнулись велосипедист и автомобиль.
Велосипедист в результате столкновения пострадал, и на место происшествия вызвали скорую помощь. Насколько серьезны травмы велосипедиста, этого пресс-секретарь пока сказать не смог.