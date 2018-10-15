В ДТП на шоссе Таллинн-Нарва пострадал велосипедист

Сегодня в 18:15 полиция получила сообщение о ДТП на 87 километре шоссе Таллинн-Нарва в волости Хальяла, где произошло столкновение между автомобилем Mazda и велосипедистом. Скорая помощь доставила велосипедиста, 43-летнего мужчину, в больницу. На нем не было защитного шлема.

По первоначальным данным, велосипедист выехал с боковой дороги на проезжую часть, не уступив дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю Mazda. Автомобилем управлял 33-летний мужчина, который был трезв и имеет водительские права соответствующей категории. Мог ли велосипедист быть пьян, выяснит экспертиза.