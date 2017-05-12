12.05.2017, 16:41

В ДТП на Хийумаа погиб водитель автомобиля


rus.delfi.ee
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Küünal
KüünalFoto: Anni Õnneleid

В произошедшем на Хийумаа на шоссе Кяйна-Хюти ДТП погиб находившийся за рулем автомобиля человек.

По первоначальным данным, сегодня около 15:50 на Хийумаа съехал с дороги автомобиль, в ДТП погиб находившийся за рулем машины человек, подтвердил пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Департамента полиции и погранохраны.

На месте находятся спасатели, скорая помощь и полиция.

Движение на месте происшествия нарушено.

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