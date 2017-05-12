В ДТП на Хийумаа погиб водитель автомобиля

В произошедшем на Хийумаа на шоссе Кяйна-Хюти ДТП погиб находившийся за рулем автомобиля человек.
По первоначальным данным, сегодня около 15:50 на Хийумаа съехал с дороги автомобиль, в ДТП погиб находившийся за рулем машины человек, подтвердил пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Департамента полиции и погранохраны.
На месте находятся спасатели, скорая помощь и полиция.
Движение на месте происшествия нарушено.
Новость будет дополнена.
Alajõe vald, Дом, 95 000 EUR
Jõelähtme vald, Земля, 149 000 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)