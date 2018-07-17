17.07.2018, 14:48

В домогательствах виновен: Игорю Мангу назначен штраф в размере 96 евро

 (18)
rus.delfi.ee
EST 11
Igor Mang
Igor MangFoto: Sven Arbet

Полиция назначила астрологу Игорю Мангу за домогательства наказание в виде штрафа в размере 96 евро.

”В рамках производства о проступке ему был назначен штраф в размере 96 евро. По данным полиции, к настоящему моменту штраф уплачен и решение по делу вступило в силу”, — сказала Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава.

Дело о проступке было возбуждено на основании заявления одной из пострадавшей от домогательств.

Сам Манг ранее заявил Delfi, что обвинения не соответствуют действительности.

Дело было возбуждено на основании статьи о сексуальных домогательствах, предусматривающей наказание в виде штрафа в размере до 1200 евро или ареста.

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