18.08.2018, 16:07

В доме призрения Валкла буйный пациент напал на охранника, забрал ключи и сбежал

 (33)
rus.delfi.ee
EST 4
Valkla Hooldekodu
Valkla HooldekoduFoto: Vallo Kruuser

Ночью из дома призрения AS Hoolekandeteenused в Валкла сбежал пациент. Он использовал против сотрудника дома призрения силу и забрал у него электронную карту от двери, что позволило ему сбежать.

Согласно данным, это может быть тот самый пациент, что пять лет назад при побеге напал на человека, который погиб через пару месяцев.

Руководитель Харьюского отделения AS Hoolekandeteenused Инге Варблас подтвердила, что из дома призрения Валкла ночью самовольно ушел пациент. На вопросы об атаке и личности сбежавшего она не ответила.

Пыхьяская префектура прокомментировала, что в пятницу в 22:00 получила сообщение о том, что из дома призрения Валкала ушел 23-летний мужчина. Согласно первоначальным данным, пациент ударил охранника, забрал у него электронную карту от двери и сбежал.

Охранник был доставлен в больницу, чтобы зафиксировать увечья.

В субботу в 13:50 полицейские задержали сбежавшего пациента и доставили его обратно в дом призрения. Данный мужчина и раньше не раз сбегал оттуда. Более подробную информацию полиция давать отказалась.

Delfi поступила зацепка, что сбежавший — глухой мужчина по имени Андрус. Он украл украл у охранника карту от двери, срезал с руки кнопку тревоги, после чего избил его и закрыл в узком помещении. Затем пациент сбежал.

Сотрудника дома призрения позже обнаружили пострадавшим от нехватки кислорода и ударов. Как сообщили Delfi, второму сотруднику был дан указ держать рот на замке.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В доме призрения Валкла буйный пациент напал на охранника, забрал ключи и сбежал

18.08.2018
Ночью из дома призрения AS Hoolekandeteenused в Валкла сбежал пациент. Он использовал против сотрудника дома призрения силу и забрал у него электронную карту от двери, что позволило ему сбежать.
Подробнее

ФОТО И ВИДЕО DELFI: "Вероятность случайного запуска ракеты — ноль!" Что думают французские военные, тренировавшиеся с испанцами во время инцидента

18.08.2018
В то же время, когда на прошлой неделе испанский истребитель НАТО случайно запустил ракету, испанские и французские военнослужащие проводили тренировку на юге Эстонии. Французы называют данную ситуацию невероятной и неслыханной.
Подробнее



ГРАФИК: Бесплатный общественный транспорт рулит: количество пассажиров выросло почти по всей Эстонии

18.08.2018
Первые данные валидации введенного с 1 июля бесплатного общественного транспорта получены. Из цифр выясняется, что использование бесплатного общественного транспорта снизилось только в Ляэнемаа.
Подробнее

ФОТО DELFI: Скрытое чудо Латвии — город гигантских сомов и парка, где деревья проживают две жизни

18.08.2018
В 100 км восточнее Риги находится маленький городок Кокнесе. Многие о нем даже и не слышали, а между тем это один из старейших город Латвии, первые упоминания о котором относятся еще к началу XIII века.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Vienne
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Formose
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
160,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JSU/13
189,- €
160,65 €

Владельцы коммерческих точек вопрошают, почему на Гонсиори вслед за проезжей частью не открыли тротуар

18.08.2018
К Delfi обратился пожелавший остаться анонимным владелец коммерческой точки на улице Гонсиори, который продолжает из-за ремонта терять клиентов, с вопросом в городским властям — почему вместе с открытым для движения участком проезжей части было нельзя открыть и пешеходную зону?
Подробнее

ФОТО DELFI: В Нарве изготовили самый большой в мире бутербродный торт

18.08.2018
В рамках Нарвской летней ярмарки, традиционно проводящейся Ида-Вирумааским центром профессионального образования, учащимися центра был изготовлен бутербродный торт, самый большой в мире, как утверждают организаторы.
Подробнее

Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан

18.08.2018
Бывший генеральный секретарь ООН и лауреат Нобелевской премии мира 2001 года Кофи Аннан скончался в возрасте в возрасте 80 лет, сообщает некоммерческая организация Фонд Кофи Аннана. Он ушел из жизни в больнице Берна (Швейцария).
Подробнее

Почему "Северный поток-2" продолжают строить, несмотря на критику

18.08.2018
Одной из основных тем переговоров федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина в замке Мезеберг под Берлином станет строительство газопровода "Северный поток-2".
Подробнее

Секс у стен Кремля: новый тренд в парках Москвы

18.08.2018
“У нас в “Зарядье” сейчас наблюдается небывалое количество случаев занятия людьми сексом в парке. Есть видеозаписи этого”, — сказал в пятницу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и сорвал банк в соцсетях.
Подробнее