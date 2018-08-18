В доме призрения Валкла буйный пациент напал на охранника, забрал ключи и сбежал

Согласно данным, это может быть тот самый пациент, что пять лет назад при побеге напал на человека, который погиб через пару месяцев.

Руководитель Харьюского отделения AS Hoolekandeteenused Инге Варблас подтвердила, что из дома призрения Валкла ночью самовольно ушел пациент. На вопросы об атаке и личности сбежавшего она не ответила.

Пыхьяская префектура прокомментировала, что в пятницу в 22:00 получила сообщение о том, что из дома призрения Валкала ушел 23-летний мужчина. Согласно первоначальным данным, пациент ударил охранника, забрал у него электронную карту от двери и сбежал.

Охранник был доставлен в больницу, чтобы зафиксировать увечья.

В субботу в 13:50 полицейские задержали сбежавшего пациента и доставили его обратно в дом призрения. Данный мужчина и раньше не раз сбегал оттуда. Более подробную информацию полиция давать отказалась.

Delfi поступила зацепка, что сбежавший — глухой мужчина по имени Андрус. Он украл украл у охранника карту от двери, срезал с руки кнопку тревоги, после чего избил его и закрыл в узком помещении. Затем пациент сбежал.

Сотрудника дома призрения позже обнаружили пострадавшим от нехватки кислорода и ударов. Как сообщили Delfi, второму сотруднику был дан указ держать рот на замке.