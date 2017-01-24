Певкур сообщила, что злоумышленник пытался проникнуть в их дом сегодня ночью в 4.50. ”Он приблизился со стороны леса, но у нас сигнализация включена и ночью. К счастью, этот шум прогнал зло. Камер вор не испугался”, — написала женщина.
Певкур предостерегла всех жителей Пяэскюла, Вескимёльдре и Лаагри от подобных случаев и призвала всех, кто видел в этих местах что-либо подозрительное, сообщить об этом.
”Кого-то недавно в этих районах пытались обворовать? Может, кто-то заметил что-то подозрительное? Полиции поможет любая информация. Будьте бдительны!”
Полиция об инциденте оповещена, Певкуры отослали правоохранительным органам запись с камер видеонаблюдения.